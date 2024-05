Los Celtics y los Cavaliers vuelven a citarse en playoffs desde 2018. Esta vez Boston es el favorito

El alero de los Celtics de Boston Jayson Tatum (0) celebra frente al armador mexicano del Heat de Miami Jaime Jaquez Jr. (11), durante la primera mitad del Juego 1 de la serie de primera ronda de postemporada de la NBA, el domingo 21 de abril de 2024, en Boston. (AP Foto/Steven Senne) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.