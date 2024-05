Los Celtics jugarán las Finales de la NBA al vencer 105-102 a los Pacers para completar la barrida

Jaylen Brown (7), de los Celtics de Boston, atrapa un pase sobre Andrew Nembhard, de los Pacers de Indiana, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, en el Juego 4 de las Finales de la Conferencia Este, el lunes 27 de mayo de 2024, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.