Los Celtics conquistan su 18vo anillo de la NBA al vapulear a Dallas en el 5to juego

Jayson Tatum de los Celtics de Boston dispara al aro en medio de Dereck Lively II (izquierda) y Luka Doncic (77) de los Mavericks de Dallas en el quinto juego de las Finales de la NBA, el lunes 17 de junio de 2024, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jayson Tatum (0) de los Celtics de Boston tapa el disparo de Josh Green de los Mavericks de Dallas en el quinto juego de las Finales de la NBA, el lunes 17 de junio de 2024, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer)

Kyrie Irving (derecha) de los Mavericks de Dallas se desmarca de Al Horford de los Celtics de Boston en el quinto juego de las Finales de la NBA, el lunes 17 de junio de 2024, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer)

Jayson Tatum celebra tras un enceste para los Celtics de Boston en el quinto juego de las Finales de la NBA ante los Mavericks de Dallas, el lunes 17 de junio de 2024, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer)