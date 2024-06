Los Browns le dan al coach Kevin Stefanski y al gerente general Andrew Berry extensiones de contrato

ARCHIVO - Kevin Stefanski, derecha, entrenador en jefe de los Browns de Cleveland, observa al lado de Andrew Berry, gerente general del equipo, los ejercicios de entrenamiento del equipo en las instalaciones de práctica del equipo, el martes 6 de junio de 2023, en Berea Ohio. Los Browns le dieron extensión de contrato a Stefanski y Berry. (AP Foto/Ron Schwane, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved