Los 49ers salen del mal paso con triunfo dominante por 34-3 sobre Jaguars

Brock Purdy (13), quarterback de los 49ers de San Francisco calienta el brazo antes del partido de la NFL en contra de los Jaguars de Jacksonville, partido en el que lanzó tres pases de anotación, el domingo 12 de noviembre de 2023, en Jacksonville, Florida. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved