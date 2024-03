Los 49ers llegan a un acuerdo con el quarterback Joshua Dobbs, dice su agente

ARCHIVO - El quarterback Joshua Dobbs (15), de los Vikings de Minnesota, juega en contra de los Raiders de las Vegas durante un partido de la NFL, el 10 de diciembre de 2023, en Las Vegas. Los 49ers de San Francisco llegaron a un acuerdo con Dobbs para darle al equipo otra opción de suplente detrás de Brock Purdy. (AP Foto/John Locher, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved