Los 35 puntos de Gilgeous-Alexander ayudan a Thunder a vencer 128-104 a Hawks

Shai Gilgeous-Alexander, derecha, del Thunder de Oklahoma City, intenta controlar un balón disputado con Dyson Daniels, izquierda, de los Hawks de Atlanta, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 27 de octubre de 2024, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.