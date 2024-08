López y Sánchez aportan preseas olímpicas a Colombia en pesas; Angie Dajomes, bronce para Ecuador

El colombiano Yeison López en la categoría de 89 kg. de halterofilia en los Juegos Olímpicos, el viernes 9 de agosto de 2024, en París. (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El colombiano Yeison López celebra su medalla de plata en la categoría de 89 kilogramos de halterofilia, el viernes 9 de agosto de 2024, en París. (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La ecuatoriana Angie Dajomes, bronce en las pesas olímpicas, división d e71 kilos, toma una selfie, junto a la colombiana Mari Leivis Sánchez, quien obtuvo la plata, y a la estadounidense Olivia Reeves, quien conquistó el oro, el viernes 9 de agosto de 2024, en París (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved