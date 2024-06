Lodolo cubre 7 innings para hilar su 5to triunfo, Espinal pega jonrón y Rojos vencen 2-1 a Piratas

El dominicano de los Rojos de Cincinnati, Santiago Espinal (derecha) celebra con Luke Maile (22) mientras regresa al banquillo luego de conectar un jonrón de dos carreras ante el abridor de los Piratas de Pittsburgh, Bailey Falter, durante la quinta entrada del juego de béisbol en Pittsburgh, el martes 18 de junio de 2024. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved