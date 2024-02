Lockyer dice que su corazón se detuvo 2 minutos, 40 segundos durante paro cardiaco en pleno juego

“Dos minutos, 40 segundos estuve fuera”, le dijo Lockyer a Sky Sports en una entrevista que fue transmitida el domingo antes del partido entre Luton y Manchester United de la Liga Premier. “Necesité del desfibrilador para que me resucitara. Muchas gracias a los paramédicos y a los médicos del equipo involucrados, porque sin ellos no estaría yo aquí”.

“Estaba corriendo hasta la línea media y me mareé mucho. Recuerdo haber pensado ‘estaré bien en un segundo’ y finalmente no fue así”, dijo. “Me desperté y los paramédicos y todos estaban por todas partes. También sucedió en mayo, pero supe al instante que esto era diferente. La última vez desperté casi de un sueño, esta vez desperté de la nada. Inmediatamente hubo un poco más de pánico por parte de los paramédicos, fisioterapeutas y médicos del club. Estaba un poco desorientado, no podía hablar ni moverme, solo intentaba entender qué estaba pasando.