Liberan a padre de Luis Díaz tras su secuestro en Colombia por guerrilleros del ELN

Jóvenes futbolistas entrenan en el Club Bayer de fútbol escolar, fundado por Luis Manuel Díaz, padre del jugador de la selección de Colombia y del equipo inglés Liverpool Luis Díaz, representado en una pintura en la pared a la izquierda, en Barrancas, Colombia, el miércoles 8 de noviembre de 2023. Luis Manuel Díaz fue secuestrado el 28 de octubre por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool, saluda sus vecinos en su casa en Barracas, Colombia, tras ser liberado por el ELN el jueves 9 de noviembre del 2023. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El padre de Luis Manuel Díaz espera en su casa familiar para reunirse con él en Barrancas, Colombia, luego de recibir la noticia de que fue liberado por sus secuestradores, el jueves 9 de noviembre de 2023. Díaz, padre del delantero del Liverpool Luis Díaz, fue secuestrado el 28 de octubre por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). (Foto AP/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El colombiano Luis Diaz del Liverpool celebra su gol con una camiseta con una frase pidiendo la liberación de su padre en el encuentro ante el Luton en la Liga Premier el domingo 5 de noviembre del 2023. (Alastair Grant) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

