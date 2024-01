Lia Thomas pide al TAS que anule la regla de World Athletics contra deportistas transgénero

ARCHIVO - Foto 18 de marzo del 2022, la nadadora de la Universidad de Pennsylvania Lia Thomas espera los resultados tras la prueba de 200 metros libre. El viernes 26 de enero del 2024, Thomas le pide al TAS que anule regla de World Aquatics que prohibe participación de deportistas transgénero en pruebas femeninas. (AP Foto/John Bazemore, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved