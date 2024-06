Lewis respalda con jonrón la buena apertura de Paddack; Mellizos blanquean 5-0 a Rockies

Royce Lewis, de los Mellizos de Minnesota hace un gesto mientras recorre las bases luego de conectar un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol ante los Rockies de Colorado, el lunes 10 de junio de 2024, en Mineápolis. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved