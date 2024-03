Leighton Vander Esch se retira de la NFL tras lesiones en el cuello con los Cowboys

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El apoyador de los Cowboys de Dallas, Leighton Vander Esch (55), durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Jets de Nueva York el domingo 17 de septiembre de 2023, en Arlington, Texas. Leighton Vander Esch se retiró el lunes 18 de marzo de 2024 después de seis temporadas en la NFL, después de perderse 12 juegos con los Cowboys el año pasado debido a la última de una serie de lesiones en el cuello. (AP Foto/Matt Patterson, Archivo)

“Me doy cuenta de que ya no soy capaz de tener el estándar de excelencia que exige el football profesional. Lo digo con gran pesar: me retiro médicamente de la NFL”, dijo Vander Esch en un comunicado. "Me encanta el football, pero mi cuerpo ya no coopera. Aprecié cada momento de mi carrera en la NFL, y ha sido una gran bendición jugar el tiempo que me fue posible”.