Ledecky reconoce que su fe en el sistema antidopaje está en un punto bajo tras escándalo con China

ARCHIVO - Foto del 29 de julio del 2023, Katie Ledecky compite en los 800 metros libres de Campeonato del Mundo de natación en Fukuoka, Japón. El viernes 31 de mayo del 2024, en entrevista Ledecky reconoce que la confianza en el sistema antidopaje está en un punto bajo tras escándalo de China. (AP Foto/David J. Phillip, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.