Leclerc le da la victoria a Ferrari en Italia. Piastri y Norris completan podio

Charles Leclerc (Ferrari) durante el Gran Premio de Italia, el domingo 1 de septiembre de 2024, en Monza. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Charles Leclerc (Ferrari) celebra tras ganar el Gran Premio de Italia, el domingo 1 de septiembre de 2024, en Monza. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Oscar Piastri (McLaren) durante el Gran Premio de Italia, el domingo 1 de septiembre de 2024, en Monza. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Max Verstappen (Red Bull) durante el Gran Premio de Italia, el domingo 1 de septiembre de 2024, en Monza. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved