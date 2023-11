Lazos entre Netanyahu y Orbán llevan juegos clasificatorios a la Euro 2024 de Israel a Hungría

ARCHIVO - Jugadores de Israel aplauden a sus aficionados al final del partido clasificatorio a la Eurocopa 2024 entre Rumania e Israel, en el estadio National Arena en Bucarest, Rumania, el sábado 9 de septiembre de 2023. Israel albergará partidos "en casa" en Hungría contra Suiza el próximo miércoles 15 de noviembre de 2023 y Rumania tres días después. (Foto AP/Andreea Alexandru, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.