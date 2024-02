Las Vegas, donde la fiesta no termina, recibe la más grande: el Super Bowl 58

Imitadores de Elvis Presley previo al arribo de los equipos con miras al Super Bowl 58 entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City, el domingo 4 de febrero de 2024, en Las Vegas. (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas hacen descenso por cables de acero encima del logo del Super Bowl 58, el viernes 2 de febrero de 2024, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una cuadrilla de obreros alista un cartel de bienvenida a Las Vegas con miras Super Bowl 58 entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City, el 4 de febrero de 2024, en Las Vegas. (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved