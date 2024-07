Las Leonas argentinas, un reinado incompleto que buscará saldar deuda con el oro en París

La selección femenina de hockey sobre césped durante un entrenamiento, el 16 de mayo de 2024, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Agostina Alonso, la capitana de la selección femenina de hockey sobre césped, posa para una foto tras un entrenamiento, el 16 de mayo de 2024, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Desde la izquierda en primer plano, Agustina Gorzelany, Lara Casas, Victoria Miranda y Agostina Alonso, jugadoras de la selección femenina de hockey sobre césped durante un entrenamiento, el 16 de mayo de 2024, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fernando Ferrara, el entrenador de la selección femenina de hockey sobre césped durante un entrenamiento, el 16 de mayo de 2024, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved