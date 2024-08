Las Leonas argentinas golean a Reino Unido, pero no logran adueñarse de su zona en París 2024

María Granatto, de Argentina, busca anotar contra Gran Bretaña en el partido por el Grupo B del hockey sobre césped de los Juegos Olímpicos en el estadio Yves-du-Manoir el sábado 3 de agosto de 2024, en Colombes, Francia. (AP Foto/Aijaz Rahi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved