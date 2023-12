Las huellas de McVay son evidentes en resurgir de los Rams hacia la contienda para playoffs

El wide receiver de los Rams de Los Ángeles Demarcus Robinson (15) celebra su recepción para anotación con el entrenador en jefe Sean McVay durante la primera mitad del juego de la NFL ante los Saints de Nueva Orleans, el jueves 21 de diciembre de 2023, en Inglewood, California. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved