Larnach jonronea para respaldar sólida salida de Pablo López en triunfo de Mellizos 6-1 sobre Astros

Carlos Santana (30), de los Mellizos de Minnesota, celebra con el coach de tercera base, Tommy Watkins (40), después de disparar jonrón en contra de los Astros de Houston durante la octava entrada del juego de béisbol del viernes 31 de mayo de 2024, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip)