Langford y Heim logran jonrones al final y Rangers se imponen a Medias Rojas

El dominicano Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, felicita a su compañero Jonah Heim, quien conectó un jonrón de dos carreras en el décimo inning del encuentro ante los Medias Rojas de Boston, el miércoles 14 de agosto de 2024 (AP Foto/Charles Krupa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved