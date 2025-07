Lando Norris gana un emocionante Gran Premio de Gran Bretaña bajo la lluvia

El piloto británico Lewis Hamilton de Ferrari maniobra su auto bajo la lluvia durante el Gran Premio de Gran Bretaña el domingo 6 de julio del 2025. (AP Foto/Darko Bandic) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El británico Lando Norris de McLaren maniobra su auto durante el Gran Premio de Gran Bretaña el domingo 6 de julio del 2025.

El británico Lando Norris de McLaren sostiene los trofeo en el podio para celebrar su triunfo en el Gran Premio de Gran Bretaña el domingo 6 de julio del 2025.