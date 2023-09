Lakers firman extensión de contrato por cuatro años con Jarred Vanderbilt

ARCHIVO - Foto dl 9 de abril del 2023, el alero de los Lakers de Los Ángeles Jarred Vanderbilt clava el balón frente a Kelly Olynyk del Jazz de Utah. El viernes 15 de septiembre del 2023, Lakers firman una extensión de contrato por cuatro años con Vanderbilt. (AP Foto/Mark J. Terrill, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.