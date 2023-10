La veteranía de Pajón y la precocidad de Ebert iluminan los Panamericanos

La colombiana Mariana Pajón celebra tras ganar el BMX femenino de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La canadiense Fay De Fazio Ebert, con una pluma de su pato mascota Richard en el casco, patina en la final del park femenino del skateboarding en los los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el domingo 12 de octubre de 2023. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)

Desde la izquierda, los ciclistas Richard Carapaz, de Ecuador; Walter Vargas, de Colombia; y Conor White, de Bermuda, posan con sus medallas tras la prueba de ruta contrarreloj en los Juegos Panamericanos en Isla de Maipo, Chile, domingo 22 de Octubre, 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La estadounidense Jordan Chiles compite en la barra de equilibrio de la competencia de equipos de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los mexicanos Kevin Berlín y Randal Willars compiten en la plataforma sincronizada de 10 metros en los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La mexicana Citlali Cristian celebras tras ganar el maratón femenino de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved