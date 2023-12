La Unión Europea de Gimnasia rechaza el retorno a competir de deportistas rusos y bielorrusos

ARCHIVO - Foto del 30 de abril del 2023, los aros olímpicos afuera del Ayuntamiento deParís. El viernes 1 de diciembre del 2023, la Unión Europea de Gimnasia vota por no permitir el retorno de deportistas rusos y bielorrusos. (AP Foto/Aurelien Morissard, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.