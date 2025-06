La sensación canadiense Summer McIntosh establece dos récords mundiales en tres días

ARCHIVO - La canadiense Summer McIntosh reacciona después de competir en las eliminatorias de prueba de 200 metros mariposa en el tercer día de los Campeonatos Mundiales de Curso Corto, en Budapest, Hungría, el jueves 12 de diciembre de 2024. (AP Foto/Denes Erdos, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved