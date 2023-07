La princesa Catalina, el rey de España y varias personalidades más en Wimbledon

Catalina, la princesa de Gales, su hija, la princesa Carlota y el príncipe Jorge, en el palco real de la cancha central para la final de individuales masculinos entre el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic en el campeonato de tenis de Wimbledon en Londres, el 16 de julio de 2023. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El rey Felipe de España en el palco real de la cancha central para la final de individuales masculinos entre el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic en el día catorce del campeonato de tenis de Wimbledon en Londres, el domingo 16 de julio de 2023. (Foto AP /Kirsty Wigglesworth) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor Brad Pitt, al centro, sentado en las gradas de la cancha central para la final de individuales masculinos entre el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic en el día catorce del campeonato de tenis de Wimbledon en Londres, el domingo 16 de julio de 2023. (Foto AP/ Kirsty Wigglesworth) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved