La NBA aprueba la venta de los Mavericks de Dallas a compañía que opera el casino Sands de Las Vegas

ARCHIVO - Miriam Adelson, viuda del magnate de casinos Sheldon Anderson, de la Corporación Sands de Las Vegas, escucha un discurso del presidente Donald Trump en la Cumbre Nacional del Consejo Estadounidense Israelí en Hollywood, Florida, el sábado 7 de diciembre de 2019. El miércoles 27 de diciembre de 2023, la NBA aprobó la venta mayoritaria de los Mavericks de Dallas de Mark Cuban a las familias que operan la compañía del casino Sands de Las Vegas. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.