La Messidependencia da paso a la Dibudependencia en Argentina

Lionel Messi, de la selección de Argentina, se lamenta luego de fallar un penal en una tanda frente a Ecuador en la Copa América, el jueves 4 de julio de 2024, en Houston (AP Foto/Kevin M. Cox) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El arquero Emiliano Martínez, de Argentina, festeja luego de vencer a Ecuador por penales en los cuartos de final de la Copa América, el jueves 4 de julio de 2024, en Houston (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El arquero ecuatoriano Alexander Domínguez consuela al atacante argentino Lionel Messi luego que este falló su remate en la tanda de penales del duelo de cuartos de final de la Copa América, el jueves 4 de julio de 2024, en Houston. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved