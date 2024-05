La Liga Premier vivirá cambios drásticos de entrenadores este verano

El técnico del Leicester Enzo Maresca celebra tras confirmar el título de la Championship tras el duelo ante Preston North End y el retorno del equipo a la Liga Premier el 29 de abril del 2024. (Nick Potts/PA via AP) PA Wire

Brighton busca un nuevo técnico para que tome las riendas de Robert De Zerbi. Mientras que el United está en proceso de evaluación para determinar si sigue o no Erik ten Hag, quien ganó la Copa FA el fin de semana pasado, pero tuvo el peor resultado del equipo en la liga en 34 años.

DISCÍPULO

El técnico del Manchester City Pep Guardiola podría enfrentar a otro de sus exasistentes.

Maresca fue su número dos en la temporada 2022-23 antes de decidirse irse como entrenador. Jugando con el distintivo estilo de Guardiola, llevó al Leicester de vuelta a la Liga Premier.

Ahora parece que Maresca se dirige al Chelsea, que de acuerdo con reportes lo buscó el lunes. Ni el Chelsea o Leicester han comentado el posible cambio, pero la prensa británica reportó que podrían llegar a un acuerdo esta semana.

DECISIÓN IMPORTANTE

Ten Hag no se esperó a que el United tomara una decisión y ya se fue de vacaciones, contento con el segundo trofeo que ganó en Old Trafford —aunque para muchos esto no compensa los malos resultados en la Liga Premier, que llevaron al equipo a terminar en el octavo puesto.

Pero el equipo terminó fuertemente —con dos victorias en sus dos últimos duelos de liga— por lo que Jim Radcliffe, el nuevo accionista minoritario y que está a cargo de las operaciones, tendrá que pensarlo. Especialmente debido a que el triunfo en la Copa FA fue ante el City.

Hay rumores que el United podría elegir a De Zerbi, o al extécnico del Bayern Munich Thomas Tuchel, o al exasistente del United Kieran McKenna.

JUGADORES

Los cambios de entrenadores parece que serán más interesentantes que las adquisiciones de jugadores.

Los clubes ingleses tienen que ser más cuidadosos en el mercado de traspasos dado que la Liga Premier está siendo más dura con sus reglas financieras y que limita a los equipos a pérdidas que no superen los 105 millones de libras (133 millones de dólares) en un periodo de tres años.

En enero, los equipos gastaron menos de 100 millones de libras (127 millones de dólares) en nuevas adquisiciones —la menor cantidad en la ventana de invierno en tres años.

FUENTE: Associated Press