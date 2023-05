La F1 llega a Miami con amplio dominio de Red Bull

George Russell, piloto de Mercedes, de Gran Bretaña, se detiene en el pit lane durante la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, el viernes 5 de mayo de 2023, en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.