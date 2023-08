La dominicana Marileidy Paulino arrasa en los 400 y se proclama campeona mundial

La estadounidense Sha'Carri Richardson (6) y la marfileña Marie-Josee Ta Lou corren en las eliminatorias de los 200 metros del Mundial de atletismo, el miércoles 23 de agosto de 2023, en Budapest. (AP Foto/Petr David Josek) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La dominicana Marileidy Paulino tras ganar los 400 metros del Mundial de atletismo, el miércoles 23 de agosto de 2023, en Budapest. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

