La Cruz agranda su leyenda panamericana, México sigue pegando y Colombia vuela en ciclismo

El cubano Julio César La Cruz celebra tras vencer al brasileño Keno Machado en la final de peso pesado en el boxeo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el viernes 27 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa)

La colombiana Martha Bayona posa con su medalla de oro tras ganar la prueba de velocidad en el ciclismo de pista de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el viernes 27 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara)

Los mexicanos Emiliano Hernández (derecha) y Duilio Carrillo muestran un cartel de apoyo a Acapulco tras ganar la medalla de oro de los relevos masculinos del pentatlón moderno de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el viernes 27 de octubre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix)