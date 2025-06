La bicampeona Petra Kvitova se despide de Wimbledon antes de su retiro

La checa regresa al All England Club, el lugar de sus dos mayores triunfos como jugadora profesional de tenis, después de que se perdió el evento del año pasado mientras estaba de baja por maternidad.

“Es una locura ver que se retira, porque recuerdo haber jugado contra ella cuando recién comenzaba”, dijo Aryna Sabalenka, de 27 años y tres veces campeona de Grand Slams que es la cabeza de serie número uno en el All England Club. “Estoy un poco triste. Estaba pensando cuando vi la noticia: ‘Vamos. Inténtalo. ¿Por qué? ¿Por qué te retirarías? Sigue adelante.’”

“Será increíble, seguro. Es mi torneo favorito. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Así que será muy agradable estar de vuelta”, dijo Kvitova en una entrevista con The Associated Press. “Siempre me ha traído tantos recuerdos. Algunos realmente buenos, por supuesto. Pero también malos recuerdos, porque perder con la presión que hay es difícil. Incluso con los dos mejores resultados de mi carrera, siento que a veces las derrotas fueron muy, muy dolorosas. Pero al final del día, ganar dos títulos es lo que más cuenta.”