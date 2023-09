La aplanadora de Alcaraz, el adiós de Isner y un Wawrinka de hierro animan el US Open

El estadounidense John Isner recibe el saludo de su compatriota Michael Mmoh tras la victoria de Mmoh en la segunda ronda del US Open, el jueves 31 de agosto de 2023, en Nueva York. (AP Foto/John Minchillo) Associated Press

El español Carlos Alcaraz devuelve ante el sudafricano Lloyd Harris durante la segunda ronda del US Open, el jueves 31 de agosto de 2023, en Nueva York (AP Foto/Charles Krupa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.