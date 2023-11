Kyler Murray será el quarterback titular de Cardinals vs. Falcons si 'todo va bien'

ARCHIVO- Kyler Murray, quarterback de los Cardinals de Arizona, es visto en el campo de juego previo a un partido de la NFL entre su equipo y los Bengals de Cincinnati, el 8 de octubre de 2023, en Glendale, Arizona. Los Cardinals esperan el regreso a la actividad de Murray después de sufrir una lesión en la rodilla que terminó de forma prematura su temporada en 2022. (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved