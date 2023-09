Kris Bryant batea uno de 4 jonrones de Rockies en victoria 7-3 sobre Cachorros

Kris Bryant, de los Rockies de Colorado, sigue con la mirada del vuelo de la pelota de su cuadrangular solitario ante el relevista de los Cachorros de Chicago Hayden Wesneski en la séptima entrada del juego de béisbol del miércoles 13 de septiembre de 2023, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.