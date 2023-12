Knicks envían a Barrett y Quickley a Raptors a cambio de OG Anunoby

En foto del primero de diciembre del 2023, el alero de los Raptors de Toronto O.G. Anunoby intenta avanzar con el balón mientras lo defiende el pívot de los Knicks de Nueva York Isaiah Hartenstein. El sábado 30 de diciembre del 2023, Raptors envían a Anunoby a los Knicks a cambio de RJ Barrett e Immanuel Quickley. (Arlyn McAdorey/The Canadian Press via AP)

Los Knicks también adquirirán a Precious Achiuwa y Malachi Flynn, le aseguró la persona a The Associated Press y que habló en condición de anonimato debido a que el canje no es oficial.