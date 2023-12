Klay Thompson logra 28 puntos que ayudan a los Warriors a superar 118-114 a Trail Blazers

Toumani Camara (33), de los Trail Blazers de Portland, intenta pasar entre Kevon Looney, izquierda, y Brandin Podziemski, derecha, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el 17 de diciembre de 2023, en Portland. (AP Foto/Steve Dykes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.