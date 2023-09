Kirk encabeza racimo de 5 carreras en triunfo de Azulejos sobre Rockies, 13-9

El bateador emergente mexicano de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk hace un gesto al llegar a segunda base luego de su doble produtivo de tres carreras ante los Rockies de Colorado en la séptima entrada del juego en Denver. Viernes 1 de septiembre de 2023. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.