Kirby trabaja siete entradas en blanco y Raley impulsa tres en triunfo de Marineros 6-2 ante Reales

Luke Raley (20), de los Marineros de Seattle, felicita a Ty France, derecha, después de anotar con cuadrangular de dos carreras de France en contra de los Reales de Kansas City durante la octava entrada del juego de béisbol, el lunes 13 de mayo de 2024, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)