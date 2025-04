King lanza su primer juego completo y Padres blanquean 6-0 a Rockies por tercer juego seguido

El abridor de San Diego, Michael King (34), derecha, es felicitado por Elias Diaz (17) después de que los Padres derrotaran 6-0 a los Rockies de Colorado en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 13 de abril de 2025, en San Diego, California. (AP Foto/Denis Poroy) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.