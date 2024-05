Keylor Figueroa, de 17 años, firma contrato profesional con Liverpool

ARCHIVO - Foto del 12 de noviembre del 2023, el estadounidense Keylor Figueroa pelea por el balón con el surcoreano Jin Taeho en la Copa Mundial Sub17. El martes 7 de mayo del 2024, Figueroa, de 17 años, firma un contrato profesional con el Liverpool, equipo con el que ha estado desde que tenía 14 años. (AP Foto/Dita Alangkara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved