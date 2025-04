Ketel Marte firma nuevo contrato por 6 años y 116,5 millones con Diamondbacks

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El dominicano Ketel Marte, de los Diamondbacks de Arizona, corre a la inicial tras batear una línea ante los Yankees de Nueva York, el miércoles 2 de abril de 2025 (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

"Me gusta la gente. Me gustan los entrenadores. Me gusta el manager. Me gusta el gerente general", expresó Marte después de conectar un sencillo impulsor en la victoria por 4-3 sobre los Yankees de Nueva York. "Me gusta la organización. También me gustan los fanáticos".