Kershaw se queda con Dodgers por 17ma temporada y podría lanzar en 2024

ARCHIVO - Clayton Kershaw, de los Dodgers de Los Ángeles, durante un juego de béisbol contra los Gigantes de San Francisco en San Francisco, el 30 de septiembre de 2023. Kershaw dice que regresará para su 17ma temporada con los Dodgers. Dice que regresará con el equipo como parte de un acuerdo que incluye una opción de jugador para 2025. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)