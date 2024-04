Ken Holtzman, lanzador judío con más triunfos y tres Series Mundiales ganadas, muere a los 78 años

ARCJHIVO - El lanzador Ken Holtzman, de los Atléticos de Oakland, lanza durante la sexta entrada del juego de béisbol en contra de los Yankees de Nueva York, en el Yankee Stadium, el 1 de junio de 1973, en Nueva York. Holtzman, quien lanzó dos sin hits por los Cachorros de Chicago y ayudó a los Atléticos de Oakland a ganar tres Series Mundiales, en los 1970s, murió el lunes 15 de abril de 2024. (AP Foto/Dave Pickoff, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved