Keller lanza 8 entradas para su décima victoria y lidera a los Piratas 8-2 sobre los Mets

Joshua Palacios (77), de los Piratas de Pittsburgh, da vuelta por tercera frente al coach Mike Rabelo (58) después de conectar un jonrón solitario ante el lanzador relevista de los Mets de Nueva York, Adrian Houser, durante la sexta entrada en Pittsburgh, el lunes 8 de julio de 2024. Los Piratas ganaron 8-2. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved