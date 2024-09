Justicia argentina autoriza a rugbiers franceses acusados de violación a regresar a su país

El rugbier francés Hugo Auradou llega al aeropuerto de Buenos Aires procedente de la provincia de Mendoza el 27 de agosto de 2024, luego que la justicia argentina le otorgara la libertad y a su compañero de equipo, Oscar Jegou, en la causa por supuesta violación de una mujer tras el partido de Francia contra Los Pumas en Mendoza el pasado 6 de julio. (AP Foto/Virginia Chaile) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved